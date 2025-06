Vitorchiano | completato il muro di contenimento a Via Nunziatella

Vitorchiano ha raggiunto un importante traguardo: il completamento del muro di contenimento in Via Nunziatella. Dopo i lavori di finitura e l’attivazione dell’illuminazione notturna, la nuova struttura garantisce ora maggiore sicurezza e tranquillità per cittadini e visitatori. Un esempio di impegno concreto per migliorare la vivibilità del nostro territorio, rafforzando il senso di comunità e rispetto per l’ambiente. La sicurezza è una priorità che si traduce in azioni tangibili, e questa è solo la prima di molte altre.

Sono terminati a Vitorchiano, con le opere di finitura superficiale e l'attivazione della nuova illuminazione notturna, i lavori di realizzazione del muro di contenimento per la messa in sicurezza di Via Nunziatella. Una struttura con cui è stato possibile mettere definitivamente in sicurezza la.

