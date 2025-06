Visita nei luoghi suggestivi del borgo e brindisi d’estate al calasole

Scoprite la magia di Montepulciano con “Arcobaleno d’estate”, un’occasione unica promossa dalla Regione Toscana che unisce storia, cultura e convivialità. Domani, domenica 22 giugno, immergetevi in una visita guidata tra i luoghi più suggestivi del borgo, salite sulla torre e concludete con un brindisi al rinomato Caffè Poliziano. Un’esperienza imperdibile per vivere appieno l’incanto di questa perla toscana. Non mancate!

‘Arcobaleno d’estate’, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana, sbarca nella storica cornice di Montepulciano. Domani, domenica 22 giugno infatti, la Pro Loco ha organizzato una visita guidata nei luoghi più suggestivi del borgo, con salita alla torre e brindisi finale allo storico Caffè Poliziano. La tredicesima edizione dell’iniziativa promossa in collaborazione con il quotidiano La Nazione, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana celebra infatti il lancio della stagione estiva all’insegna della ‘Toscana diffusa’, fatta di borghi, paesaggi, cultura e tradizioni. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Montepulciano Aps, è per le 17 in Piazza Grande il 22 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visita nei luoghi suggestivi del borgo e brindisi d’estate al calasole

In questa notizia si parla di: visita - luoghi - suggestivi - borgo

i luoghi dell'archeologia - visita al museo di Santa Scolastica - Scopri la millenaria storia di Bari con "I luoghi dell'Archeologia", una visita guidata al Museo di Santa Scolastica.

Caorle - Dal 18 al 28 Giugno 2025, torna ScoglieraViva, il Simposio Internazionale di #Scultura all'Aperto sul #Lungomare #Petronia uno dei luoghi più suggestivi dell'antico borgo marinaro veneziano. La 22^ edizione vede la partecipazione di tre artisti intern Vai su Facebook

Visita nei luoghi suggestivi del borgo e brindisi d’estate al calasole; Il borgo più bello d’Europa è italiano e sembra essere uscito da un dipinto; Visitare il borgo di Lazise, un luogo simbolo sul lago di Garda.

Visita nei luoghi suggestivi del borgo e brindisi d’estate al calasole - ‘Arcobaleno d’estate’, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana, sbarca nella storica cornice di Montepulciano. Da msn.com

Borghi in Toscana, una collezione di paesaggi fantastici - per cominciare a pensare a un’ipotetica vacanza in questi luoghi contenitori di scorci suggestivi, storia e arte. Lo riporta elle.com