Visioni Cromatiche | l’arte contemporanea accende Atripalda

che promette di trasformare Atripalda in un palcoscenico di creatività e innovazione. Con opere di artisti emergenti e affermati, questa mostra invita i visitatori a immergersi in un vortice di colori, emozioni e visioni. Preparatevi a vivere un’esperienza sensoriale unica, che accende l’arte contemporanea e risveglia lo spirito della città. La magia sta per cominciare: non perdete l’appuntamento con "Visioni Cromatiche".

ATRIPALDA – Il Museo Dogana dei Grani si prepara a diventare il fulcro di una vibrante stagione artistica con "Visioni Cromatiche", la rassegna d’arte contemporanea che animerà gli spazi storici dell’edificio dal 27 giugno al 20 luglio 2025. Un’iniziativa di respiro internazionale, organizzata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Visioni Cromatiche": l’arte contemporanea accende Atripalda

