un attimo fa, il ruolo di protagonista nelle sfide di mercato, mentre in campo l’Eurolega infiamma le passioni. La Virtus, fresca campione d’Italia, si prepara a scrivere nuove pagine di successo, con nomi caldi come Shengelia e Pajola sotto gli occhi di grandi club europei. Tra feste, trattative e sfide internazionali, il futuro bolognese promette emozioni da prima pagina. E la domanda rimane: quale sarà il prossimo grande colpo?

Feste, mercato ed Eurolega: tanta carne al fuoco per la Virtus, fresca vincitrice dello scudetto. Cominciamo dagli impegni più piacevoli per i giocatori. Una festa mercoledì alla Bottega di Franco, un’altra giovedì a Varignana, a ’casa’ di Carlo Gherardi. Il premio ’virtuale’ di giocatore più scatenato se lo sono divisi Isaia Cordinier e Daniel Hackett. Accantonato il clima festaiolo del mercoledì, lo stesso Cordinier ha conteso, fino all’ultimo, il titolo di ’partente più commosso e dispiaciuto’ a Toko Shengelia. Al di là delle scelte economiche, il gruppo ha confermato una certa solidità. Discorso anche del capitano, Marco Belinelli, che ha ricordato, una volta di più, come quello appena vinto sia lo scudetto di Achille Polonara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus: feste, mercato ed Eurolega. Hackett e Cordinier i più scatenati. La commozione di Shengelia Pajola piace a Real Madrid e Milano

