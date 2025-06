Violenza su un bimbo di 3 anni e su un minore | dopo il carcere scatta l' espulsione

La lotta contro la violenza sui minori si rafforza con decisioni ferme e decisive. Recentemente, due uomini condannati per gravi reati di abuso su bambini sono stati espulsi dal territorio italiano su disposizione del Questore di Brescia, Paolo Sartori. Questo intervento fa parte di un'ampia strategia di contrasto alla criminalità , sottolineando l'impegno dello Stato nel tutelare i più vulnerabili e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Due uomini, uno di origine filippina e l'altro nigeriano, entrambi condannati per gravi reati di violenza sessuale su minori, sono stati allontanati dal territorio nazionale su disposizione del Questore di Brescia, Paolo Sartori. I provvedimenti rientrano in una più ampia operazione di contrasto.

