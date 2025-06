Violenza domestica donna trasferita in struttura protetta

In un angolo di Napoli, una donna vittima di violenza domestica ha trovato rifugio in una struttura protetta, grazie alla pronta collaborazione tra forze dell’ordine e servizi sociali. Un gesto che testimonia come il sistema di sicurezza e assistenza possa fare la differenza, offrendo speranza e protezione a chi si trova in situazioni di estrema vulnerabilità. La storia di Pomigliano d’Arco ci ricorda l’importanza di intervenire tempestivamente: perché nessuna donna dovrebbe sentirsi sola di fronte alla violenza.

Trasferita in una struttura protetta dopo l'ennesima lite violenta con il partner, già denunciato in passato. E' accaduto a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove una donna, ritenuta vittima di violenza domestica, è stata trasferita in una struttura protetta grazie all'intervento ed alla collaborazione tra carabinieri, polizia locale e servizi sociali. L'episodio che ha fatto scattare il protocollo d'emergenza, è accaduto ieri sera, quando alcuni cittadini, allarmati dalle grida e dalle richieste di aiuto provenienti dall'appartamento della coppia, hanno allertato i carabinieri, che giunti nell'abitazione hanno richiesto il supporto della Polizia locale.

