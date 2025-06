Violenta in casa una donna di 74 anni la deruba e fugge | preso a Firenze

Una tragedia nel cuore di Pistoia: una donna di 74 anni vittima di violenza e furto in casa propria. La shockante vicenda ha portato all’arresto del presunto aggressore, un giovane maliano di 21 anni, catturato a Firenze grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. La sua fuga è stata fermata prima che potesse dileguarsi definitivamente, offrendo un esempio di come la giustizia possa intervenire rapidamente per proteggere i più vulnerabili.

PISTOIA – Entra in casa di una donna di 74 anni, la violenta e la deruba: è stato catturato a Firenze. L’autore della violenza è un maliano di 21 anni che con una scusa si è introdotto in casa di una cittadina italiana di 74 anni, e dopo averne abusato sessualmente, l’ha derubata di alcuni beni. Al rientro della figlia della donna, il reo è scappato dalla finestra. L’attività della Squadra Mobile della polizia di Pistoia, che ha ascoltato testimoni e visionato telecamere, ha consentito l’immediata identificazione e ricerca. Le indagini hanno evidenziato come il ladro stupratore fosse nel frattempo riuscito a prendere il treno per Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

