Violazione di 16 miliardi di password | proteggi subito i tuoi account Apple Google e Facebook

Una delle più grandi violazioni di dati della storia ha esposto 16 miliardi di password, mettendo a rischio i tuoi account Apple, Google e Facebook. Con oltre 30 database compromessi, i criminali informatici ora dispongono di credenziali sensibili, URL e nomi utente. È fondamentale agire subito: proteggi i tuoi account per evitare danni irreparabili e mantenere al sicuro la tua privacy online.

Una violazione di dati senza precedenti ha esposto 16 miliardi di password, colpendo account di Apple (ex ID Apple), Google, Facebook, GitHub, Telegram e piattaforme governative. Registrata come una delle più grandi della storia, questa maxi-fuga coinvolge oltre 30 database, ciascuno con fino a 3,5 miliardi di credenziali rubate da social media, VPN e portali aziendali. I criminali informatici hanno ora accesso a URL, nomi utente e password, esponendo gli utenti a phishing, furto d’identità e ingegneria sociale. Ecco cosa sapere e come agire. Password ormai obsolete: passkey e biometria la nuova frontiera della sicurezza. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Violazione di 16 miliardi di password: proteggi subito i tuoi account Apple, Google e Facebook

In questa notizia si parla di: miliardi - password - apple - violazione

