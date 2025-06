Vincitori non abilitati concorso PNRR1 | alcuni hanno già perso il posto per contrazione di organico Chiarimenti su graduatorie interne di istituto

Se sei tra i vincitori non abilitati del concorso PNRR1, è importante capire come funzionano le assunzioni e le graduatorie interne di istituto. Alcuni hanno già perso il posto a causa della contrazione dell'organico, ma ci sono procedure chiare per garantire il ricollocamento. Vuoi scoprire come verranno inclusi nelle nuove graduatorie e quali opportunità ti aspettano? Ecco tutto quello che devi sapere per tutelare il tuo ruolo nel sistema scolastico.

I vincitori non abilitati del concorso PNRR1 con contratto finalizzato al ruolo sono assunti nella scuola in cui hanno svolto servizio a tempo determinato. Se si perde un posto, saranno assunti in ruolo in altra scuola della provincia. Come saranno inclusi nella graduatoria interna di istituto? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Buongiorno. Sono docente vincitore di concorso PNRR1. Il 14 ottobre mi è stata assegnata la provincia. Ad oggi (23/5/25 ore 12.30) non conosco ancora la sede di servizio. Qualcuno sa dirmi quando la dovrei o potrei sapere? Vai su Facebook

