Vincitori concorso PNRR 1 | come funziona la graduatoria in caso di esubero?

Se sei tra i vincitori del concorso PNRR 1 senza abilitazione, è normale chiedersi come si gestiscono eventuali esuberi o riduzioni di organico. La graduatoria interna di istituto diventa un elemento cruciale in questa situazione, determinando le possibilità di inserimento o di sostituzione. Ma quali sono le regole precise? Scopriamo insieme come funziona il processo e cosa aspettarsi in caso di cambiamenti nella pianta organica.

I vincitori del concorso PNRR 1 senza abilitazione affrontano l’incertezza del posto di lavoro. In caso di riduzione dell’organico, come vengono inseriti nelle graduatorie interne di istituto? Ecco i chiarimenti sulle regole di assunzione e sulla gestione dei docenti soprannumerari. L’assunzione dei vincitori del Concorso PNRR 1 non abilitati I docenti vincitori non abilitati del . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: vincitori - concorso - pnrr - caso

Concorso di Poesia “Marco Gennaioli”, i nomi dei vincitori - Arezzo, 12 maggio 2025 – L'edizione del Concorso di Poesia “Marco Gennaioli” ha visto un’ampia partecipazione e punteggi eccellenti.

# **concorso docenti pnrr 3 ci siamo in uscita diventa vincitore e non un illuso!** Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR 2: per tante classi di concorso si è alla fase di valutazione titoli, assunzioni possibili già dal 2025/26 [LO SPECIALE]; Concorso PNRR 1, a sorpresa arriva il primo caso di integrazione con gli idonei fino al 30% dei posti disponibili: parte l'Usr Sicilia; Assunzione idonei concorsi PNRR, il limite del 30% è per classe di concorso e regione. RISPOSTE AI QUESITI.

Assunzione idonei concorsi PNRR, il limite del 30% è per classe di concorso e regione. RISPOSTE AI QUESITI - L'assunzione degli idonei dei concorsi PNRR banditi con DDG n. Riporta orizzontescuola.it

Vincitori non abilitati concorso PNRR: assunti nella scuola di servizio a tempo determinato. Se il posto è dato a trasferimento? - Qualora nella scuola in cui stia svolgendo servizio il vincitore di concorso non abilitato si perda un posto, l'interessato sarà assunto in altra scuola della provincia. Secondo orizzontescuola.it