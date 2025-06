ville e finte residenze frode da oltre un milione ad attuare il piano un geometra e la moglie

Scandalo immobiliare a Montecatini Terme: un'operazione da oltre un milione di euro smascherata dalla Guardia di Finanza. Un geometra e la moglie avevano ideato un sofisticato sistema di frode fiscale attraverso ville e false residenze, orchestrando acquisti e ristrutturazioni per eludere le tasse. La vicenda mette in luce le insidie di un mercato immobiliare manipolato ai danni dello Stato e dei cittadini onesti, con conseguenze che potrebbero scuotere l'intera comunità .

Montecatini Terme, 21 giugno 2025 – I militari della guardia di finanza del gruppo di Pistoia, in stretto coordinamento con la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, hanno smascherato un particolare sistema di frode fiscale architettato da un geometra di Lamporecchio, titolare di uno studio tecnico, con l’ausilio della moglie, amministratrice di una società di compravendita immobiliare. I coniugi avevano acquistato, ristrutturato e rivenduto due ville (una, con un fabbricato accessorio riservato, a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, e l’altra, dotata di giardino, piscina e terrazza panoramica, a Marina di Pietrasanta, Lucca, beneficiando di agevolazioni fiscali non spettanti e senza pagare le imposte sulle cospicue plusvalenze via via realizzate, ricorrendo allo stratagemma di dichiararle tutte come prima casa, grazie a fittizi trasferimenti di residenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it