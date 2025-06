Villa Pamphili si cerca alloggio romano di Kauffman con la donna e la bimba

Villa Pamphili diventa il palcoscenico di un enigma che scuote Roma: l'alloggio di Kauffman, la donna e la bimba, nasconde segreti inquietanti. La ricerca dell’appartamento svela un passato oscuro e misteri irrisolti, mentre gli investigatori si avvicinano alla verità . Tra silenzi e omissioni, il caso si intensifica, lasciando la città in attesa di risposte fondamentali. La vicenda si dipana nel cuore della capitale, tra sospetti e rivelazioni sorprendenti.

Prosegue senza sosta la caccia all’appartamento dove la madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili avrebbero vissuto con il presunto killer Rexal Ford, alias Francis Kauffman, dopo il loro arrivo a Roma, da Malta. Gli inquirenti ipotizzano che l’alloggio non fosse stato regolarmente registrato e che il proprietario, temendo sanzioni o accuse di favoreggiamento, abbia scelto il silenzio. Il passato di Kauffman. Intanto, emergono dettagli preoccupanti sul passato di Francis Kaufmann. Il suo certificato penale parla di cinque arresti per aggressione e violenza domestica, oltre a una condanna a 120 giorni per aggressione con un’arma catalogata negli Usa come ‘letale’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, si cerca alloggio romano di Kauffman con la donna e la bimba

