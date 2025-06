Villa Pamphili | per i pm Kaufmann ha ucciso anche Anastasia il punto sulle indagini

Il mistero di Villa Pamphili si infittisce: le accuse a Francis Kaufmann si fanno più gravi, con il sospetto di un duplice omicidio che coinvolge anche la piccola Andromeda. Le indagini si intensificano e si prepara una rogatoria per ascoltare la madre della vittima, cercando di fare luce su uno dei casi più inquietanti degli ultimi tempi. La verità è ancora lontana, ma ogni passo avvicina alla verità.

Il giallo di Villa Pamphili si infittisce, per l’accusa Fracis Kaufmann avrebbe ucciso anche la moglie Anastasia. Si prepara la rogatoria per la testimonianza della madre della donna. I pubblici ministeri ora contestano a Francis Kaufmann il duplice omicidio: della moglie Anastasia e della figlia Andromeda, che non ha fatto in tempo a compiere un anno. Il caso è noto: quello del giallo di Villa Pamphili, nell’ambito del quale si potrebbe ora compromettere ulteriormente la posizione del californiano, arrestato in Grecia e in attesa della decisione del Tribunale per l’estradizione. (Foto WebChi l’ha Visto?) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Villa Pamphili: per i pm Kaufmann ha ucciso anche Anastasia, il punto sulle indagini

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - kaufmann - anastasia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Francis Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell'omicidio della compagna russa Anastasia e della figlia, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione cine Vai su Facebook

La mamma di #AnastasiaTrofimova (la 28enne trovata morta a Villa Pamphili) a "#Chilhavisto": "E' mia figlia". Poi, riferendosi al presunto killer, #Kaufmann: "Dov'è quell'animale?" Vai su X

Villa Pamphili, i pm dalla madre di Anastasia. L'accusa: «È stata uccisa da Kaufmann»; Omicidio a Villa Pamphili: a Kaufmann, il presunto killer, 800mila euro per un film mai realizzato; Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio: avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova.

Villa Pamphili, Francis Kaufmann indagato per duplice omicidio: oltre ad Andromeda avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova - Villa Pamphili, Francis Kaufmann indagato per duplice omicidio: oltre ad Andromeda avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova ... Secondo blitzquotidiano.it

Giallo di Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio. Polemiche per gli 800mila euro ricevuti per un film fantasma - E' indagato per duplice omicidio aggravato Francis Kaufmann il 46enne americano al centro delle indagini della Procura di Roma per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di nemmeno ... Segnala tg.la7.it