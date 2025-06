Villa Pamphili Kaufmann indagato per duplice omicidio | avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova

Il mistero che avvolge Villa Pamphili si infittisce: la figura di Kaufmann, già indagato per la tragica morte della figlia Andromeda, è ora sotto i riflettori anche per la morte di Anastasia Trofimova, giovane russa di 28 anni. L'indagine si fa più complessa e le accuse più pesanti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Finora indagato soltanto per l'omicidio della figlia Andromeda, adesso gli inquirenti gli contestano anche l'uccisione della 28enne russa Anastasia Trofimova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: indagato - omicidio - anastasia - villa

Garlasco, nuove perquisizioni: Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi - Nuove sviluppi nel caso di omicidio di Chiara Poggi: oggi, le forze dell'ordine hanno avviato perquisizioni a casa di Andrea Sempio, 37 anni, considerato nuovo indagato.

Francis Kaufmann, indagato per gli omicidi della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di nemmeno un anno a Villa Pamphili, ha ottenuto dal ministero della Cultura del dem Franceschini quasi un milione di euro di fondi pubblici del tax cre Vai su X

La mamma di #AnastasiaTrofimova (la 28enne trovata morta a Villa Pamphili) a "#Chilhavisto": "E' mia figlia". Poi, riferendosi al presunto killer, #Kaufmann: "Dov'è quell'animale?" Vai su Facebook

Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio: avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova; Anastasia Trofimova morta a villa Pamphili, dal corso d’inglese al visto: tutti i misteri della 28enne. I pm:; Omicidio a Villa Pamphili: madre e figlia identificate. Finanziamenti sospetti per film mai realizzato da Kaufmann.

Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio: avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova - Finora indagato soltanto per l'omicidio della figlia Andromeda, adesso gli inquirenti gli contestano anche l'uccisione della 28enne russa Anastasia Trofimova ... Scrive fanpage.it

Svolta su Villa Pamphili, la procura indaga per duplice omicidio - Sarà interrogata la madre che l’ha riconosciuta dalla Russia. Secondo roma.repubblica.it