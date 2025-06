Villa Pamphili come ha ucciso Anastasia | la verità sul telo

La tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda a Villa Pamphili ha sconvolto l’Italia intera. Le indagini puntano con fermezza su Francis Kaufmann, un uomo il cui oscuro passato sembra nascondere risposte inquietanti. Ma cosa è realmente successo quella notte fatale? Scopriamo i dettagli di una vicenda che ha scosso le coscienze e lasciato molti interrogativi senza risposta. La verità sul delitto potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Le indagini sulla tragica morte di Anastasia Trofimova e della sua bambina, Andromeda, a Villa Pamphili, continuano a delineare un quadro agghiacciante, con tutti gli indizi che puntano verso un unico sospettato: Francis Kaufmann. L’uomo, un californiano di 46 anni, si trova attualmente detenuto in Grecia, in attesa di estradizione in Italia, dove i pubblici ministeri di Roma lo ritengono responsabile di un duplice omicidio. Le prime ipotesi. Il ritrovamento dei corpi di Anastasia, 28 anni, e della piccola Andromeda, di appena un anno, il 7 giugno scorso, ha scosso l’opinione pubblica. Sebbene le prime ricostruzioni indichino che la bambina sia stata strangolata dal padre la sera precedente al ritrovamento, la morte di Anastasia presenta ancora degli interrogativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, come ha ucciso Anastasia: la verità sul telo

