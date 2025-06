Villa di Maser | Opera in villa

Immergetevi in un viaggio tra musica e teatro nella splendida cornice di Villa di Maser, gioiello storico immerso nel cuore della provincia. L’Hub culturale propone un omaggio lirico nel 300° anniversario della morte di Scarlatti, con due intermezzi buffi diretti da Aldo Tarabella e i costumi del Teatro Comunale di Bologna. Domenica 13 luglio 2025 alle ore 20.30, lasciatevi coinvolgere da questa serata unica, un’esperienza da non perdere per gli amanti dell’arte e della cultura.

Villa di Maser - Mattina nel verde, pomeriggio nell'arte - Scopri la bellezza di Villa di Maser con due domeniche immersive nel verde e nell’arte. L’8 e il 22 giugno 2025, goditi passeggiate panoramiche e l’incanto del rinascimento, unendo il fascino della natura alla ricchezza culturale dei colli di Maser.

