Vignaioli in piazza | gran finale a San Giustino tra calici buon cibo e visite guidate FOTO

Tra calici bruni e sapori autentici, Vignaioli in Piazza a San Giustino si prepara a concludere un evento ricco di gusto, cultura e convivialità. Dopo il successo di Chieti, questa due giorni dedicata al vino e alla tradizione enogastronomica locale si chiude con un brindisi finale, visite guidate e foto ricordo. È l’occasione perfetta per assaporare l’essenza del territorio e vivere un’esperienza indimenticabile.

Buona la prima serata di Vignaioli in piazza a Chieti, un fromat giovane ma che ha già ottenuto ottimi riscontri in passato. Questa sera, sabato 21 giugno, si chiude la due giorni dedicata al vino organizzata dall'associazione dei Vignaioli teatini a più mani, con il patrocinio del Comune di.

