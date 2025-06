Vigli del Fuoco sette nuovi capisquadra per Padova

Vigili del fuoco di Padova rafforzano il loro organico con sette nuovi capisquadra, risultati dell'esame conclusosi ieri, venerdì 20 giugno 2025. Dopo tre mesi di intenso addestramento, 50 operatori provenienti da tutto il Veneto sono pronti a mettere in pratica le competenze acquisite. La formazione, distribuita tra Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Belluno, Padova e Treviso, segna un passo importante per la sicurezza regionale. Da oggi, sabato 21 giugno, l’efficienza dei vigili del fuoco veneti si arricchisce ulteriormente, garantendo un

Terminato con l'esame ieri, venerdì 20 giugno 2025, il corso per caposquadra che in Veneto ha visto impegnati 50 operatori per tre mesi. Dodici a Venezia, nove a Verona, sei a Vicenza, cinque a Rovigo, quattro Belluno mentre sette sono destinati a Padova e Treviso. Da oggi, sabato 21 giugno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Vigli del Fuoco, sette nuovi capisquadra per Padova

In questa notizia si parla di: padova - vigli - fuoco - sette

Oggi, al Palazzo del Bo a Padova, ho partecipato al convegno organizzato dall’associazione Padova Legge. Ho dialogato con il giornalista Enrico... Vai su Facebook

Vigli del Fuoco, sette nuovi capisquadra per Padova; Incendio a Padova, evacuato un palazzo di sette piani; Minaccia il suicidio salendo su una gru in centro a Padova: tratto in salvo dopo sette ore. Nel 2012 uccise la.

Vigli del Fuoco, sette nuovi capisquadra per Padova - Terminato con l'esame ieri, venerdì 20 giugno 2025, il corso per caposquadra che in Veneto ha visto impegnati 50 operatori per tre mesi ... Come scrive padovaoggi.it

Incendio a Padova, evacuato un palazzo di sette piani - Decine le chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco per l'intenso fumo nero che fuoriusciva ... Si legge su rainews.it