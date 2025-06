Vigilanza rafforzata | Continuerà tutta l’estate

L'estate nella nostra città si anima con una presenza costante e rassicurante grazie alla vigilanza rafforzata che continuerà senza sosta. Durante il Comitato ordine e sicurezza pubblica in prefettura, abbiamo condiviso i risultati di un monitoraggio intenso, che ha portato a oltre 800 controlli e a misure concrete contro comportamenti rischiosi. La nostra determinazione a garantire sicurezza e tranquillità resta invariata, perché la tutela dei cittadini è la priorità assoluta.

Al Comitato ordine e sicurezza pubblica in prefettura abbiamo affrontato i principali temi di rilievo per la nostra città. Partendo dal monitoraggio della zona a vigilanza rafforzata ex art. 2 TULPS, con oltre 800 persone controllate e l’apertura di procedimenti utili per sanzioni, accertamenti, in alcuni casi espulsioni e una importante azione di deterrenza su eventuali “arrivi“ dalle altre stazioni ferroviarie. Le norme della vigilanza rafforzata continueranno a essere in vigore per tutta l’estate". Lo ha fatto sapere la sindaca Francesca Giannì, che intervenuta a seguito degli ultimi episodi di cronaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it