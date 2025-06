Vigilanza privata e servizi di sicurezza | è urgente rinnovare i contratti integrativi regionali scaduti

Gentile Redazione, nel cuore della sicurezza italiana, la vigilanza privata svolge un ruolo cruciale ma spesso sottovalutato: stipendi mediamente bassi e contratti da rinnovare urgentemente. Con i contratti integrativi regionali ormai scaduti, √® fondamentale intervenire per migliorare le condizioni di lavoro e riconoscere il valore di chi protegge quotidianamente la nostra societ√†. √ą tempo di agire e garantire una tutela pi√Ļ equa e dignitosa per tutti gli operatori di sicurezza.

Gentilissima Redazione, In Italia, la vigilanza privata è un settore con stipendi che, in media, si attestano tra i più bassi. Le guardie giurate e operatori di sicurezza, percepiscono stipendi che si attestano intorno ai 1000-1300 euro lordi mensili, con una paga oraria che può essere inferiore.

