Vigevano furto al seminario vescovile | rubati tre notebook

Vigevano, 21 giugno 2025 – Un colpo ad alto rischio al seminario vescovile di Vigevano scuote la comunità. Durante lavori di ristrutturazione, ignoti ladri hanno forzato un ufficio, portando via tre preziosi notebook, probabilmente per motivi di spionaggio o ricatto. La scoperta tardiva ha permesso ai malviventi di agire indisturbati, lasciando dietro di sé un’area di insicurezza. Ora si apre un'indagine per fare luce sull’accaduto e tutelare il patrimonio e la privacy della diocesi.

Vigevano (Pavia), 21 giugno 2025 - Ladri informatici in azione al seminario vescovile della Diocesi di Vigevano. Nella struttura, in vicolo Seminario, sono in corso dei lavori di ristrutturazione, con andirivieni di operai e zone adibite a cantiere, che hanno di fatto ritardato la scoperta dell'accaduto. È stata infatti trovata forzata la porta di un ufficio, dal quale ignoti malviventi hanno portato via tre notebook, per un valore non quantificato. Non mancherebbe altro, anche se non è chiaro se i dispositivi informatici fossero proprio l'obiettivo dei ladri oppure se abbiano preso quel che hanno trovato, non essendoci nell'ufficio soldi in contanti o altro di valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it