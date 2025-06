VIDEO Un nuovo percorso sensoriale per ‘La Fortezza’ | ospite d’eccezione Gianluca Semprini

Scoprire “La Fortezza” significa immergersi in un viaggio sensoriale a 360°, dove gusto, olfatto e vista si fondono in un’esperienza unica. Con l’ospite speciale Gianluca Semprini, la cantina apre le sue porte a un nuovo modo di vivere il vino: un percorso museale innovativo che avvicina tutti, esperti e non, all’arte di degustare e apprezzare i suoi tesori. Un progetto audace che trasforma ogni visita in un’esplorazione sensoriale indimenticabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo progetto per allargare un percorso sensoriale che non deve essere racchiuso al palato e all’olfatto, ma deve aprirsi anche alla vista con la nascita di un museo che possa permettere agli avventori, esperto e non, di cominciare un percorso per diventare un tutt’uno col prodotto che stanno degustando. Questo è l’obiettivo che ha portato la Cantina ‘La Fortezza’ a pensare e realizzare un museo che possa completare un percorso sensoriale fatto di profumi e sapori. Un’iniziativa che ha avuto un ospite di eccezione, Gianluca Semprini, giornalista e conduttore televisivo, che è stato accompagnato in questo percorso nell’eccellenza potendo ammirare il museo, la sala proiezione e soprattutto il tesoro della Cantina, il caveau. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Un nuovo percorso sensoriale per ‘La Fortezza’: ospite d’eccezione Gianluca Semprini

In questa notizia si parla di: percorso - sensoriale - fortezza - ospite

Coldiretti, un laboratorio con gli alpaca per promuovere un percorso sensoriale - Coldiretti Ferrara apre un laboratorio con gli alpaca, promovendo un percorso sensoriale nel contesto del progetto di intergenerazionalità.

! Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, la mostra di Giorgio de Chirico sarà aperta in via straordinaria, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. Vi aspettiamo! #dechiricosarzana #fortezzafirmafede Vai su Facebook

VIDEO/ Un nuovo percorso sensoriale per 'La Fortezza': ospite d'eccezione Gianluca Semprini; Firenze diventa capitale del gusto con Taste! 750 aziende per 3 giorni, il salone di Pitti sorprende tutti; Castello di Limatola, inaugurazione al tramonto per il Sunset Rooftop Bar.

Percorso sensoriale in Costiera Amalfitana - Volevamo che l’ospite si sentisse, come si dice, a casa lontano da casa, provando esperienze dirette. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Vino, in Fortezza il Museo sensoriale - Il Museo Sensoriale del Vino a Siena, progetto di Enoteca Italiana, sarà presentato da Elena D’Aquanno a Verona. Segnala lanazione.it