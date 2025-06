VIDEO | Patrice Evra in versione wrestler si presenta alla Travis Scott con il titolo custom della Juventus

Immaginate Patrice Evra, ex stella della Juventus, trasformato in un autentico wrestler, che si presenta alla Fanatics Fan Fest di New York indossando una maglia della Juventus con un tocco speciale: il titolo personalizzato! Tra gli ospiti d’onore della WWE e la partecipazione della Juventus, l’evento ha regalato momenti indimenticabili. E questa volta, Evra ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e un pizzico di spettacolo. La sua presenza ha davvero lasciato il segno...

Alla Fanatics Fan Fest che va in scena in questi giorni a New York è stata grande protagonista la WWE, che è uno dei partner più famosi del noto ecommerce. Anche la Juventus ha partecipato all’evento, mandando come inviato speciale la leggenda Patrice Evra. L’ex terzino si è presentato con la maglia da baseball della Juventus, grande hit di questa spedizione a mondiale per club. View this post on Instagram A post shared by Juventus (@juventus) Sulle note della musica di ingresso di Travis Scott, Evra si è presentato con il titantron del rapper e con il titolo personalizzato dedicato alla Juventus. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Patrice Evra in versione wrestler, si presenta alla Travis Scott con il titolo custom della Juventus

In questa notizia si parla di: patrice - evra - versione - wrestler

Fanatics Fest Juve, da Evra in versione wrestler a Logan Paul con la maglia bianconera: VIDEO già virali e tifosi scatenati - La Juventus torna a conquistare New York con il Fanatics Fest 2025, un evento che unisce passione, spettacolo e innovazione.

Fiat 500e, la versione ibrida verrà prodotta a Mirafiori a partire da novembre 2025 - A partire da novembre 2025, la Fiat 500e si arricchirà di una versione mild hybrid, prodotta nello stabilimento di Mirafiori.

Fanatics Fest Juve: da Evra versione wrestler a Logan Paul; Fanatics Fest Juve da Evra in versione wrestler a Logan Paul con la maglia bianconera | VIDEO già virali e tifosi scatenati; Mondiale per Club, l’idolo dei tifosi della Juventus incontra il big dell’NBA a New York: il post sui social.

Evra sfoggia una cintura di wrestling con lo stemma della Juventus. La società bianconera: "Sa sicuramente come fare un ingresso" - L'ex calciatore della Juventus Patrice Evra, nel corso dell'evento Fanatics Fest di New York, è entrato sfoggiando una cintura di wrestling che raffigura lo stemma della ... Come scrive tuttojuve.com

Evra protagonista al Fanatics Fest... con la Juventus: il VIDEO - L'ex giocatore della Juventus ha fatto il suo ingresso all'evento sfoggiando una cintura di wrestling. Riporta ilbianconero.com