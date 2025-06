VIDEO Fisico pazzesco di Javier Zanetti la moglie | Ho messo un video così vedete che…

Scopri il video spettacolare di Javier Zanetti, il leggendario ex nerazzurro, che mostra il suo fisico pazzesco! La moglie, su social, ha condiviso un messaggio motivante: "Questo è il premio per chi si allena ogni giorno". Un esempio di dedizione e passione per il fitness, Zanetti dimostra che la costanza ripaga sempre. Preparati a lasciarti ispirare dalla sua incredibile determinazione!

Questo è il premio per chi si allena ogni giorno, ha scritto la moglie di Zanetti sui social. Fisico incredibile per l'ex giocatore dell'Inter, che si allena ogni giorno. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Fisico pazzesco di Javier Zanetti, la moglie: “Ho messo un video così vedete che…”

VIDEO / Fisico pazzesco di Javier Zanetti, la moglie: “Ho messo un video così vedete che…”.

