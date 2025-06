VIDEO - Come cambia la zona della stazione Il sindaco | Così combattiamo degrado e delinquenza

La nuova autostazione dei bus di Cesena segna un passo importante nella riqualificazione urbana, contrastando degrado e delinquenza. Il sindaco ha promesso di trasformare questa zona in un punto di orgoglio cittadino, e i risultati si vedono: un intervento da 10,4 milioni di euro sta rivoluzionando il cuore della città , portando sicurezza, modernità e vivacità . La rigenerazione dell’area trasporti è solo l’inizio di un nuovo capitolo per Cesena.

La nuova autostazione dei bus di Cesena è realtà. Prosegue la trasformazione dell'area della stazione, al centro di un ambizioso intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 10,4 milioni di euro (tra finanziamento Pnrr e risorse comunali). L'intero comparto dedicato ai trasporti e.

