VIDEO | Blatte nel magazzino e lavoratori irregolari sospeso ristorante di Aci Trezza

Due ristoranti di Aci Trezza sono stati sotto osservazione dalla task force della polizia, che ha scoperto condizioni igieniche precarie e irregolarità lavorative, tra cui la presenza di blatte nel magazzino e lavoratori non in regola. Un intervento deciso dal questore mira a tutelare la salute pubblica e i diritti dei lavoratori, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza e legalità nel settore alimentare.

Due ristoranti di Aci Trezza sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della task force coordinata dalla polizia, nell’ambito di un’operazione mirata a garantire la sicurezza alimentare, la regolarità lavorativa e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’intervento, disposto dal questore di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - VIDEO | Blatte nel magazzino e lavoratori irregolari, sospeso ristorante di Aci Trezza

In questa notizia si parla di: blatte - magazzino - lavoratori - irregolari

VIDEO | Blatte nel magazzino e lavoratori irregolari, sospeso ristorante di Aci Trezza - Due ristoranti di Aci Trezza sono stati al centro di un'ispezione approfondita della task force della polizia, che ha scoperto la presenza di blatte nel magazzino e lavoratori irregolari.

Napoli, blatte e lavoratori irregolari: sequestrato noto ristorante del Vomero attivo su TikTok - A Napoli, un noto ristorante del Vomero, molto frequentato dai giovani e attivo sui social come TikTok, è stato sequestrato durante un'operazione interforze.

VIDEO | Blatte nel magazzino e lavoratori irregolari, sospeso ristorante di Aci Trezza https://ift.tt/Tn7PaDW https://ift.tt/VCTQrYJ Vai su X

VIDEO | Blatte nel magazzino e lavoratori irregolari, sospeso ristorante di Aci Trezza; Il titolare del ristorante che non rispetta le norme sul lavoro: multa da 21mila euro. Attività sospesa; VIDEO | Blatte nel magazzino e lavoratori irregolari sospeso ristorante di Aci Trezza.

Napoli, blatte e lavoratori in nero in locale 'star' di TikTok al Vomero - Sui social, in particolare su TikTok, il locale era molto seguito e nella realtà era anche molto frequentato dai giovanissimi. Secondo msn.com

Blatte, lavoratori in nero, abusi edilizi: sequestrato noto locale del Vomero - Riscontrata la violazione di norme che mettevano a rischio salute e incolumità dei presenti. Si legge su rainews.it