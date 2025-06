Vico Equense paura in parco giochi | bimbo si allontana ma i carabinieri lo ritrovano

Momenti di tensione a Vico Equense quando un bambino di soli sei anni si allontana improvvisamente dalla madre nel parco giochi. La paura si diffonde tra i presenti, ma grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, il piccolo viene ritrovato in pochi istanti. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza e della pronta risposta delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei più piccoli. La vicenda si conclude con un lieto fine, rassicurando tutti.

Il piccolo si è allontanato dalla mamma all’interno di un parco giochi a Vico Equense: decisivo l’intervento dei militari per ritrovarlo. Attimi di paura in un parco giochi di Vico Equense: un bimbo di sei anni si allontana dalla mamma, iniziano le ricerche e per fortuna viene ritrovato. E’ accaduto tutto in pochi istanti. Il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vico Equense, paura in parco giochi: bimbo si allontana ma i carabinieri lo ritrovano

