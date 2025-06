Vicenda Berardi il sindaco | Il consigliere resta dove è

La vicenda giudiziaria di Roberto Berardi, consigliere comunale di Orbetello, ha suscitato molte discussioni in città. Il sindaco Andrea Casamenti interviene con fermezza, sottolineando che si tratta di un episodio gestito con trasparenza e responsabilità. "Il patteggiamento non equivale a una condanna definitiva," afferma il primo cittadino, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel tutelare l’integrità istituzionale. La vicenda resta sotto attenta osservazione, ma il Comune resta saldo nel suo intento di andare avanti con trasparenza e rispetto per le regole.

ORBETELLO Relativamente alla vicenda giudiziaria che ha riguardato il consigliere comunale di maggioranza, Roberto Berardi, interviene il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti. "è già stato chiarito dal suo legale che il patteggiamento non è una sentenza di condanna - scrive il primo cittadino – che Berardi ha utilizzato il veicolo solo per motivi istituzionali e di controllo del territorio e non personali, che ha restituito al Comune circa 7000 euro, che rimane eleggibile, che ha assunto ogni responsabilità per dimenticanze nella compilazione dei registri di trasporto, che non c’è stata nessuna ammissione di colpa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

