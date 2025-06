Viareggio muore in moto Marco Riccomagno | stava per diventare papà

Un tragico incidente ha sconvolto Viareggio, portando via prematuramente Marco Riccomagno, giovane promettente e prossimo a diventare papà. La mattina di venerdì 20 giugno, lungo la provinciale di Capezzano Pianore, la sua vita si è spezzata in un attimo mentre percorreva il solito tragitto per andare al lavoro. Le circostanze di quell’incidente sono ancora da chiarire, ma il dolore della comunità è palpabile e indelebile.

Era il solito tragitto per andare al lavoro, ma venerdì 20 giugno, intorno alle 6 del mattino, Marco Riccomagno non è mai arrivato a destinazione. Il 32enne, originario di Viareggio e residente a Lido di Camaiore, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la via provinciale di Capezzano Pianore. In sella alla sua moto, si è schiantato contro un furgone in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, Marco avrebbe tamponato il mezzo che lo precedeva mentre entrambi erano diretti verso Viareggio. L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi sono stati tempestivi: i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto e durante la corsa verso l’ospedale Versilia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Viareggio, muore in moto Marco Riccomagno: stava per diventare papà

