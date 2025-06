Viale Italia completate le reti anti-attraversamento per pedoni e ciclisti | più sicurezza lungo il tratto

Viale Italia si arricchisce di nuove reti anti-attraversamento, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Dopo aver completato il primo tratto, ora l'intera zona beneficia di misure efficaci che riducono i rischi di attraversamenti improvvisi e pericolosi. Questi lavori rafforzano l’impegno della città nella tutela di tutti gli utenti della strada, promuovendo un ambiente più sicuro e ordinato. La sicurezza lungo il tratto è ora più forte che mai.

Sono stati completati i lavori di posizionamento delle reti di sicurezza in viale Italia, volti a evitare attraversamenti impropri di pedoni e ciclisti, cioè non in corrispondenza degli attraversamenti semaforizzati. La rete, che era già stata posizionata in un primo tratto di viale Italia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Viale Italia, completate le reti anti-attraversamento per pedoni e ciclisti: più sicurezza lungo il tratto

In questa notizia si parla di: viale - italia - reti - pedoni

Viale Italia | Interviene per separare i cani ma viene aggredita dall'altra padrona: "Aiutatemi a trovarla, è scappata" - Viale Italia si trasforma in teatro di paura quando Carlotta, mentre cerca di separare i cani, viene aggredita dall'altra padrona.

A Viale Jonio all’altezza del 232 è vicinissimo il momento in cui non si passa più Vai su Facebook

Modena, in viale Italia posizionata una rete di sicurezza per evitare attraversamenti impropri di pedoni e ciclisti; Il Piano urbano del traffico: “6000 parcheggi, più sicurezza per i pedoni, meno semafori e reti ciclabili”. Entro il 29 gennaio le osservazioni dei cittadini; Cantieri in città . Interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 23 al 29 marzo.

Modena, viale Italia: posizionata rete per evitare attraversamenti impropri - Società: Un primo tratto era già stato installato dopo un incidente mortale nel 2015, ora è presente dal semaforo all’altezza di via Schiocchi fino a viale Corassori ... Da lapressa.it

Investimento in viale Italia - È tuttora in gravi condizioni, seppur stabili, Armando Galdo, il giovane di 33 anni investito nel pomeriggio di venerdì nei pressi della Facoltà di Agraria in viale Italia. ilmattino.it scrive