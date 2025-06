Viale del Risorgimento scontro auto-scooter all' incrocio con via Badaloni | grave 25enne

Un incidente drammatico si è verificato venerdì sera a Livorno, quando un giovane di 25 anni, in sella al suo scooter, è stato coinvolto in uno scontro con un'auto all'incrocio tra viale del Risorgimento e via Badaloni. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, suscitando preoccupazione tra familiari e residenti. La scena, choc per la città, ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale in quella zona, invitando a riflettere sulla prevenzione.

Sono apparse subito gravi le condizioni di un giovane di 25 anni, residente a Livorno, che intorno alle 23.30 di venerdì 20 giugno, mentre viaggiava in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'altezza dell'incrocio tra viale del Risorgimento e via Badaloni.

