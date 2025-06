Viaggiare con stile è il momento delle collaborazioni

Viaggiare con stile è un’arte che si evolve, e l’Europa gioca un ruolo chiave nel definire il nuovo standard di qualità e sicurezza per i passeggeri. Dopo oltre 20 anni, il Consiglio Europeo ha introdotto un ambizioso pacchetto di norme innovative, pronti a rivoluzionare il modo di volare. In attesa del parere del Parlamento, il ministro polacco Dariusz Klimczak sottolinea: «Le norme attuali sono obsolete e non rispecchiano più la realtà moderna». Le regole riviste...

Dopo oltre 20 anni il Consiglio Europeo ha introdotto un nuovo pacchetto di norme in materia di diritti dei passeggeri aerei e sulla responsabilità delle compagnie. In attesa del parere del Parlamento Europeo, il ministro polacco ai Trasporti Dariusz Klimczak, presidente di turno del Consiglio Ue, ha così spiegato l'intervento: «Le norme attuali sono obsolete e non sono in linea con la realtà odierna, non sono più aggiornate. Le regole riviste introducono 31 nuovi diritti per i passeggeri aerei, applicabili dal momento dell'acquisto del biglietto fino all'arrivo a destinazione e, in alcuni casi, anche oltre.