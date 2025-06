Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 20 | 25

Se state pianificando un viaggio nella regione Lazio, è fondamentale conoscere le ultime novità sulla viabilità. Dall’aggiornamento di Astral Infomobilità del 21 giugno 2025 alle ore 20:25, emerge un quadro di traffico intenso e alcuni disagi sulle principali arterie stradali. Ecco cosa dovete sapere per muovervi al meglio e arrivare a destinazione senza stress. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto dai trovati dalla redazione di Astral infomobilità è una servizio della regione Lazio iniziamo dall'autostrada sulla A1 tra Colleferro e Anagni code di 2 km per un veicolo in fiamme in direzione Napoli c'è traffico intenso su via Aurelia code trattori in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sulla Pontina si sta in coda da Trigoria a Castel Romano verso Roma sulla Colombo rallentamenti tra Mezzocammino Vitinia verso Roma abbiamo lo sguardo gli eventi a Ronciglione stasera per la notte romantica nei borghi più belli d'Italia istituito il divieto di transito vie principali del centro storico a Cassino in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista istituiti i divieti di transito e sosta in alcune strade piazze nel centro cittadino tra le principali Piazza San Giovanni via Lombardi via degli Eroi altre vie limitrofe fino alle 24 di martedì 24 giugno ed infine torna alla notte bianca dell'Euro per gli spettacoli e gli eventi nel quartiere chiuse Viale America viale Beethoven film Europa E attivi divieti di sosta e fermata nelle vie limitrofe per il trasporto pubblico deviate le linee 77777 1 ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio