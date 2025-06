Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio, fornito da Astral Infomobilità. Oggi, alle ore 18:40 del 21 giugno 2025, vi segnalamo le principali criticità e i cantieri che influenzano il traffico, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale, perché una buona guida parte sempre da una corretta informazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità ho una servizio della regione Lazio sulla via Aurelia per traffico intenso codetta Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra Mezzocammino eviti ne abbiamo uno sguardo ai cantieri sulla Statale Appia altezza Terracina per lavori di ripristino della segnaletica orizzontale verticale chiuso al traffico il tratto dal km 28 e 700 106 500 all'interno della galleria tempio di Giove dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sulla A1 Roma Firenze per lavori di manutenzione del Ponte raiolo dalle 23 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma ed infine ricordiamo che sulle autostrade per facilitare gli spostamenti in auto fino alle 22 di questa sera È attivo il divieto di circolazione mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Graz attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 18:40

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

REGIONALE LAZIO, TRENITALIA - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE ROMA–CESANO/VITERBO, ROMA–TIVOLI, ROMA–NETTUNO, ROMA–CHIUSI E FIRENZE–ROMA Modifiche alla circolazione dei treni nei giorni 1°, 3-14 giugno per lavori Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità.