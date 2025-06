Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 18 | 10

Ben trovati dagli esperti di Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alla viabilità del Lazio. Dopo l’incidente su via dei Laghi a Velletri, la circolazione si è riattivata in modo scorrevole, mentre sulla via Aurelia persistono tratti di traffico intenso. Rallentamenti anche sulla Cristoforo Colombo e nelle zone di Mezzocammino e Vitinia. E ora, scopriamo insieme gli aggiornamenti sui cantieri sulla strada statale Appia per una mobilità sempre più sicura e efficiente.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto il precedente incidente su via dei Laghi all'altezza di Velletri la circolazione è tornata scorrevole sulla via Aurelia per traffico intenso codetta Torre in pietra-palidoro verso Civitavecchia sulla Cristoforo Colombo rallentamenti Mezzocammino e Vitinia verso Ostia e diamo uno sguardo ai cantieri sulla strada statale Appia all'altezza di Terracina per lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale chiuso al traffico il tratto dal km 98 e 700 106 500 all'interno della galleria tempio di Giove dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina attive deviazioni sul posto ed è tutto da Federico a da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 18:10

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.