Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 17 | 25

Benvenuti dal team di Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul traffico nella regione Lazio. Al momento, la situazione sulla rete stradale appare in generale regolare, ma si segnalano alcune criticità come un incidente su via dei Laghi all’altezza di Velletri e code sulla via Aurelia tra Torrimpietra e Palidoro. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e vi auguriamo un viaggio sereno e sicuro.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle principali strade e autostrade della Regione da segnalare su via dei Laghi un incidente al km 17 e 500 all'altezza di Velletri crea code nei due sensi di marcia e sulla via Aurelia traffico code tra torrimpietra-palidoro verso Civitavecchia per il trasporto capitolino i treni della linea metro C nelle giornate di oggi e domani per lavori di apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'Inter con la metro B non circoleranno garantito il servizio dei bus navetta sostitutivi nei consueti orari della metro ed infine torna la notte bianca dell'Euro per gli spettacoli e gli eventi nel quartiere chiuse America in viale Beethoven fino a viale Europa E attivi divieti di sosta e fermata nelle vie limitrofe ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

