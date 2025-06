Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti con l'aggiornamento di Astral Infomobilità: mentre la circolazione in Lazio è generalmente scorrevole, alcune criticità interessano via dei Laghi e via Aurelia, creando rallentamenti e code. Restate con noi per le ultime notizie sul traffico e sui mezzi pubblici, così da pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare sorprese sulla strada. La vostra mobilità è la nostra priorità!

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle principali strade e autostrade della Regione da segnalare su via dei Laghi un incidente al km 17 e 500 all'altezza di Velletri crea code nei due sensi di marcia e sulla via Aurelia traffico code tra torrimpietra-palidoro verso Civitavecchia per il trasporto capitolino i treni della linea metro C nelle giornate di oggi e domani per lavori di apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'Inter con la metro B non circoleranno garantito il servizio dei bus navetta sostitutivi nei consueti orari della metro ed infine torna la notte bianca dell'Euro per gli spettacoli e gli eventi nel quartiere chiuse America in viale Beethoven fino a viale Europa E attivi divieti di sosta e fermata nelle vie limitrofe ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

