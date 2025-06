Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Vi aggiorniamo in tempo reale sulle condizioni del traffico, garantendovi informazioni utili per pianificare i vostri spostamenti. Al momento, la circolazione è generalmente regolare su tutte le principali arterie, ad eccezione di un incidente sulla A1 tra Anagni e Ferentino, che sta causando rallentamenti verso Napoli. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle principali strade e autostrade della Regione unica eccezione sulla A1 Roma Napoli dove un camion in panne provoca code tra Anagni e Ferentino verso Napoli ricordiamo che sulle autostrade per facilitare gli spostamenti in auto fino alle 22 di questa sera È attivo il divieto di circolazione mezzi pesanti con Massa superiore alle 7,5 tonnellate ed infine ricordiamo che torna la notte bianca dell'Euro per gli spettacoli e gli eventi del quartiere chiuse Viale America in viale Beethoven fino a viale Europa E attivi divieti di sosta e fermata nelle vie limitrofe per il pubblico deviate le linee 77777 1 ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Lazio

REGIONALE LAZIO, TRENITALIA - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE ROMA–CESANO/VITERBO, ROMA–TIVOLI, ROMA–NETTUNO, ROMA–CHIUSI E FIRENZE–ROMA Modifiche alla circolazione dei treni nei giorni 1°, 3-14 giugno per lavori Vai su Facebook

