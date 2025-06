Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio del 21 giugno 2025. Vi informiamo sulle principali criticità che interessano le strade di Roma e provincia, tra cui un incidente sulla regionale 155 di Fiuggi e la chiusura della via Pontina a Campoverde. Restate con noi per tutte le novità sul traffico e i percorsi alternativi, così da poter pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apre con un incidente sulla regionale 155 di Fiuggi dove sono stati coinvolti tre veicoli con code tra Tecchiena Alatri attivo il senso unico alternato al km 6 e 700 ci possiamo a sud della capitale sulla via Pontina dove permane chiuso il tratto all'altezza di Campoverde in direzione Roma a seguito di un incidente avvenuto in precedenza con uscita obbligatoria a Campo rimaniamo sulla via Pontina ma in direzione Pomezia traffico intenso da via di Acqua Acetosa Ostiense a via di Pratica sulla A24 Roma Teramo rimosso l'incidente avvenuto all'altezza del casello di Nizza in direzione A1 milano-napoli la circolazione è tornata scorrevole traffico intenso infine sulla statale Aurelia con code tra la nuova e Palidoro in direzione Civitavecchia per il pubblico capitolino informiamo che sulla linea C della metropolitana per attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B I treni non circoleranno nelle giornate di oggi e domani e saranno sostituiti da bus tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità infine gli eventi nella capitale proseguo in zona euro elemento notte bianca attivi divieti di transito e sosta in Viale America da viale Beethoven a viale Pasteur dalla mezzanotte di questa sera fino alle ore 10 del 23 giugno devi anche per le linee bus di zona da Paola c'ho fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it