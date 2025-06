Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 12 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità del Lazio. Oggi, 21 giugno 2025 alle 12:25, segnaliamo un incidente sulla via Pontina all’altezza di Campoverde, con il tratto chiuso in direzione Roma e uscita obbligatoria a Campoverde. La situazione crea rallentamenti anche sul raccordo anulare e sulla A24 Roma-Teramo. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come affrontare al meglio questa giornata di traffico intenso.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in lettura segnaliamo un incidente sulla via Pontina chiuso il tratto all'altezza di Campoverde in direzione Roma con uscita obbligatoria a Campoverde rimaniamo sulla Pontina in direzione Pomezia dove segnaliamo traffico intenso raccordo anulare a via di Pratica prudenza per chi viaggia sulla A24 Roma Teramo dove si è verificato da poco un incidente con coda all'altezza del casello di lunghezza in direzione della A1 milano-napoli sulla A12 Roma Tarquinia code per traffico tra le uscite di Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia sulla diramazione Roma nord rallentamenti dal raccordo anulare Castelnuovo di Porto in direzione della A1 Firenze Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico dalla Pontina alla Laurentina in esterna rallentamenti dalla Laurentina alla Romanina intenso sulla statale Aurelia con code trara 9 Palidoro in direzione Civitavecchia e nella stessa direzione rallentamenti tra via Aurelia Antica e Malagrotta infine il trasporto ferroviario sulle linee Fiumicino aeroporto Roma Pisa nella giornata di oggi fino alle ore 13 per lavori di manutenzione programmata Nelle stazioni di Fiumicino aeroporto Roma Tuscolana e Roma Ostiense i treni regionali Milano cancellazione limitazione di percorso attivi bus sostitutivi bene tutto da Paola ciuffa è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione più tardi un vizio della Regione Lazio