Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a un aggiornamento sulle condizioni del traffico nella regione Lazio. Oggi, 21 giugno 2025 alle 11:25, Astral Infomobilità segnala rallentamenti sulla A12 Roma-Tarquinia tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Sul Raccordo Anulare, l'incidente tra la Pontina Laurentina è stato risolto, ma persistono code tra Ardeatina e la diramazione. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio.

