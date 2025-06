Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 10 | 25

Ben ritrovati con l'aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Questa mattina, sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna, permangono code a causa di un incidente tra via Cristoforo Colombo e La Laurentina. Rallentamenti anche tra Selva Candida e Aurelia in carreggiata interna, mentre traffico intenso si registra dalla Casilina all'Ardeatina. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità di questa giornata.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna permangono le code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra la via Cristoforo Colombo La Laurentina sempre in carreggiata esterna rallentamenti per traffico tra Selva Candida e Aurelia in carreggiata interna code per traffico dalla Casilina all'ardeatina è più avanti dalla Laurentina alla Pontina traffico intenso Anche sulla statale Aurelia concludi tra Aranova e Palidoro in direzione Civita ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina traffico intenso dal raccordo anulare a via di Pratica in direzione Pomezia sulla Cristoforo Colombo code a tratti tra via di Malafede via di Acilia in direzione Ostia passiamo a trasporto ferroviario sulle linee Orte Fiumicino aeroporto e Roma Pisa nella giornata di oggi fino alle ore 13 per lavori di manutenzione programmata nelle Fiumicino aeroporto Roma Tuscolana e Roma Ostiense i treni regionali subiranno cancellazioni e limitazioni di percorso attivi bus sostitutivi da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio

