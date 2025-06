Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per aggiornamenti sul traffico in tempo reale nel Lazio. Oggi, alle 09:40 del 21 giugno 2025, segnaliamo code e rallentamenti sul Raccordo Anulare, la Cristoforo Colombo, la Laurentina e altre arterie strategiche della regione. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio le vostre tratte e arrivare a destinazione in tutta sicurezza.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna permangono le code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza dalla via Cristoforo Colombo e la Laurentina in carreggiata interna code per traffico dalla Casilina all'appia è più avanti dalla Laurentina alla Pontina traffico intenso Anche sulla statale Aurelia con code tra Aranova e Palidoro in direzione Civitavecchia diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 Firenze Roma dalle 23 di stasera fino alle 6 di domani mattina per consentire l'allestimento di un cantiere sarà chiuso il tratto tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma infine il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla linea della metro C le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B chiusura totale della linea nelle giornate di oggi e domani il servizio è le navette bus M C San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle eseguono gli stessi orari della metropolitana con ultime partenze delle navette da capolinea sabato a 1:30 e domenica alle 23 da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio