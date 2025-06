Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti a questa edizione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a monitorare la viabilità e facilitare i vostri spostamenti quotidiani. Oggi, alle ore 09:10 del 21 giugno 2025, vi segnaliamo un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Pontina e Laurentina, che sta causando code. Per garantirvi un viaggio più sicuro e sereno, è importante rispettare i limiti di massa dei mezzi. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare dove un incidente in carreggiata esterna a causa code tra la Pontina e la Laurentina sulle altre strade e autostrade della Regione la circolazione risulta regolare non ci sono Infatti criticità da segnalare ad agevolare gli spostamenti lo ricordiamo lo stop ai mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo in vigore fino alle 22 di questa sera diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 Firenze Roma dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma infine passiamo a trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo I treni non circoleranno nelle giornate di oggi e domani e saranno sostituiti da bus tutti i dettagli sono consultabili su sito e sulla app di Astral infomobilità da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-06-2025 ore 09:10

