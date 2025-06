Via Veneto Marciapiede tutto nuovo

Via Veneto si trasforma: il nuovo marciapiede sta prendendo forma, rendendo più sicuro e piacevole il cuore di Sondrio. Gli interventi di manutenzione, realizzati con rapidità e precisione, stanno portando a termine una riqualificazione fondamentale per cittadini e visitatori. Entro pochi giorni, il tratto interessato sarà completamente riaperto, migliorando l’accessibilità e valorizzando lo storico centro cittadino. La città si prepara così a un nuovo volto, più moderno e accogliente.

Procedono a Sondrio a pieno ritmo gli interventi di manutenzione su strade e marciapiedi che l’Amministrazione comunale ha attentamente programmato. Entro pochi giorni sarà completata la nuova pavimentazione in corso Vittorio Veneto e verrà smantellato il cantiere: il tratto di marciapiedi tornerà a essere percorribile. "La zona interessata, in centro città, che insiste sull’ingresso dell’Ufficio postale ma anche sull’accesso allo sportello Postamat, si caratterizza per un flusso pedonale intenso - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco (foto) -, la riqualificazione era necessaria ed era stata programmata da tempo, stanziando 25mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Veneto. Marciapiede tutto nuovo

