Via ai controlli serali | Presenza capillare e lavoro di squadra

L’impegno della polizia locale di Meda si fa ancora più incisivo con controlli serali capillari e un lavoro di squadra coordinato. Quest’estate, gli agenti estenderanno i turni fino a mezzanotte, rafforzando la presenza sul territorio per tutelare la sicurezza e il rispetto delle regole. Un'iniziativa che dimostra come la Comunità possa contare su un servizio pubblico sempre più attento e vicino alle sue esigenze.

Anche quest’anno gli agenti della polizia locale di Meda allungheranno il proprio orario di servizio nelle ore serali con turni fino alle 24 nei mesi estivi. Come ogni anno la polizia locale intensifica la propria presenza sul territorio per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un servizio sempre più attento alle esigenze della Comunità, ricalibrando gli orari di pattugliamento per coprire anche le fasce serali quando la città vive momenti di socialità e svago, con tante feste. In particolare tra gli obiettivi principali ciu sono il pronto intervento, controllo e sicurezza urbana, gestione e contenimento degli schiamazzi, controllo della condotta, scoraggiare l’abbandono rifiuti, insieme a controlli specifici finalizzati al contrasto della guida o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it