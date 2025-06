Vi racconto i miti degli anni Novanta con gli occhi di Rovereto

mio libro, "Mamma, ho trovato Volpi e Poggi". Attraverso queste pagine, il lettore scoprirà i miti e le storie degli anni Novanta in un racconto ricco di nostalgia, passione e autenticità. Alessandro Guarino, con il cuore ancora legato a Rovereto, ci trasporta in un viaggio nel tempo, dove memoria e tradizione si incontrano per dare vita a un ritratto affascinante di un’epoca indimenticabile.

Si chiama “Mamma, ho trovato Volpi e Poggi” ed è il libro, edito da Ultra Edizioni, del roveretano Alessandro Guarino. 36 anni, trapiantato da tempo a Milano per lavoro, Guarino non ha dimenticato le sue origini legate alla città della Quercia, che lo stesso ha voluto raccontare a modo suo nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - "Vi racconto i miti degli anni Novanta con gli occhi di Rovereto"

In questa notizia si parla di: anni - racconto - miti - novanta

“Fino a 28 anni ho fatto altri mestieri per pagarmi l’affitto, cameriere, buttafuori, pony express. Dicevano che non avevo la faccia da protagonista”: il racconto di Pierfrancesco Favino” - Fino a 28 anni, Pierfrancesco Favino ha ricoperto mestieri vari, da cameriere a pony express, sfidando il pregiudizio di non avere "la faccia da protagonista".

Non è solo LEGO. È storia. È leggenda. Da Mattoncino, a Mondovì, sono tornati i miti degli anni ’80 e ’90: set LEGO vintage nuovi, sigillati, in condizioni perfette. Pezzi rari, autentici, intatti nel tempo. Per veri collezionisti, per chi non ha mai smesso di sognare. Vai su Facebook

Vi racconto i miti degli anni Novanta con gli occhi di Rovereto; Miti, tragedie e leggende metropolitane: il viaggio tra gli ultras in un libro; La favola degli 883 è il racconto degli eterni anni Novanta.

"Vi racconto i miti degli anni Novanta con gli occhi di Rovereto" - Il 36enne Alessandro Guarino ha presentato il suo libro d’esordio "Mamma, ho trovato Volpi e Poggi" ... Scrive trentotoday.it

Anni Novanta - Il sequel di 1992 conferma l'impostazione iniziale e mantiene alto il livello qualitativo, servendosi fatti finzionali e simbolici ben integrati al racconto ... Segnala repubblica.it