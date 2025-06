Vertice sui migranti La Libia in fiamme preoccupa il governo

Il vertice sui migranti, convocato in tutta urgenza, si svolge in un contesto di crescente tensione: la Libia, in fiamme e instabile, rappresenta una minaccia reale per l’intera regione. Solo i ministri competenti si riuniscono per fare il punto sulla crisi, mentre le partenze di migranti aumentano e le sfide si fanno sempre più urgenti. È fondamentale trovare soluzioni concrete prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Il vertice limitato ai «ministri competenti», al termine della riunione del consiglio dei ministri, è convocato per fare il punto sulla Libia. La situazione è preoccupante. Le partenze di migranti .

Nuovo sbarco a Salerno, vertice in Prefettura: attesi 253 migranti, 84 sono minori - Questa mattina, in Prefettura a Salerno, si è tenuto un vertice per discutere dell'imminente sbarco della nave “Ong Solidaire”, previsto domani tra le 8 e le 8:30.

Libia e flussi migratori: al vertice di Roma Meloni rilancia il Piano Mattei con 1,2 miliaardi - Presenti al vertice Ursula von der Leyen, Ali Youssuf e i rappresentanti di alcuni dei 14 Paesi africani che partecipano al Piano ... Secondo tg.la7.it