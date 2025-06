Verso la prossima stagione Un nuovo inizio con Pagliuca Tecnico preparato e meticoloso

verso la prossima stagione, segnando un nuovo capitolo per l’Empoli. Guido Pagliuca, allenatore meticoloso e appassionato, porta con sé un’idea di calcio vibrante e intensa, basata su principi solidi come lavoro, organizzazione e responsabilità. Con una mentalità orientata alla compattezza e al gioco rapido, sarà lui a guidare i toscani verso traguardi ambiziosi, costruendo un’identità forte e riconoscibile già...

Un nuovo inizio per un nuovo Empoli. Guido Pagliuca porta un’idea di calcio intensa, aggressiva e fondata su principi chiari: lavoro, organizzazione e responsabilità. Un allenatore che ama le squadre compatte, coraggiose, capaci di pressare alto e giocare con ritmo. Reduce da un’esperienza significativa con la Juve Stabia, Pagliuca arriva con la reputazione di tecnico preparato, affamato e meticoloso, pronto a costruire un’identità precisa già dalle prime battute. Durante la sua presentazione ha tracciato le linee guida del nuovo corso azzurro: un progetto che punta a ricostruire entusiasmo, facendo leva su valori solidi e su un calcio fatto di idee, non di nomi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

