Verso la festa del Corpus Domini la processione per le vie della città

Domani l'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio celebra l'importante festa del Corpus Domini. Alle 17.30 messa in Cattedrale a Ferrara presieduta dall'Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego e a seguire la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, che ogni anno vede un percorso diverso. Quest'anno prenderà il via dalla Cattedrale attraversando alcune vie del centro storico, e giungerà alla chiesa salesiana di San Benedetto. Questo il percorso completo: piazza Cattedrale, piazza del Municipio, via G. Garibaldi, via Aldighieri, viale Cavour (controviale lato numeri pari), via don Enrico Tazzoli, via don Michele Gregorio, piazzale San Benedetto.